Путин поздравил Маттареллу с переизбранием на пост президента Италии

Президент РФ Владимир Путин поздравил Серджо Маттареллу со вступлением в должность президента Итальянской Республики на второй срок.

"От души желаю Вам новых успехов в государственной деятельности, а также доброго здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что российско-итальянские отношения имеют весьма богатую историю, основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

"Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, плодотворного сотрудничества на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всей Европы", - отметил российский президент.