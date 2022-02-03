Путин с Макроном снова обсудили Украину и гарантии безопасности

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели уже третий за последние семь дней телефонный разговор.

"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин также вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства. В Кремле отмечают, что они идут вразрез с Минскими договоренностями.

Путин и Макрон ранее беседовали по телефону 28 и 31 января.