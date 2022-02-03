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03.02.2022 14:25
Рубрика: Происшествия

Более 700 правонарушителей задержали в январе росгвардейцы в ЦФО

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники вневедомственной охраны в Центральном федеральном округе Росгвардии в прошлом месяце задержали 721 человека, подозреваемого в совершении преступлений, а также выявили 16 находящихся в розыске преступников.

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В пресс-службе ЦФО войск национальной гвардии РФ сообщили, что ежедневно сотрудники подразделений ОМОН и СОБР территориальных органов Росгвардии оказывали содействие силовым структурам в проведении специальных мероприятий, в результате которых задержаны 57 подозреваемых, изъято 20 единиц огнестрельного оружия и более 10 единиц травматического, контрафактная табачная продукция, наркотики и много другое.

Так, при содействии липецкого ОМОНа и СОБРа в регионе пресечена незаконная деятельность межнациональной организованной группы, причастной к производству, перевозке и хранению для сбыта немаркированных сигарет в особо крупном размере.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Москве задержали 19-летнего уроженца Алтайского края, который собирался сбыть крупную партию наркотиков. При задержании росгвардейцы обнаружили у него 27 свертков с мефедроном общей массой 75 граммов. Аналогичное преступление пресекли белгородские росгвардейцы - они задержали гражданина, собиравшегося сбыть уже 95 граммов мефедрона.

Во Владимире сотрудники ОМОН "Невский" регионального управления Росгвардии совместно с полицейскими задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Четверо мужчин и женщина создали финансовую структуру для обналичивания денег. Доход "черных банкиров" составил более 9 миллионов рублей.

При участии сотрудников СОБР "Столица" Главного управления Росгвардии по Москве совместно с коллегами региональных управлений ФСБ и МВД росгвардейцы задержали двоих уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в организации бизнеса по легализации пребывания иностранцев на территории России.

В Брянской области при содействии сотрудников ОМОН территориального управления Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении и переделке огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов. В ходе обыска в квартире 46-летнего местного жителя были обнаружены пулеметная лента с полусотней гильз и 10 патронами, винтовка системы Мосина и еще два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием времен Великой Отечественной войны, четыре затвора от винтовок, несколько штыков и штык-ножей, а также восемь казачьих шашек и кинжал.

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Кроме того, росгвардейцы приходили на помощь оказавшимся в беде гражданам. Так, в Тутаеве в Ярославской области сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь потерявшемуся 84-летнему пенсионеру, который вышел на улицу прогуляться, заблудился и не смог вспомнить дорогу домой. А столичные сотрудники ОМОН Росгвардии оказали первую помощь 70-летней женщине, которая получила травму при падении в центре Москвы. Ей вызвали скорую помощь, а затем помогли фельдшерам разместить пострадавшую в реанимомобиле.

Спасли и бездомную собаку в Тверской области, которая едва не утонула в речке. Сотрудник вневедомственной охраны прапорщик полиции Евгений Протасов сумел подползти к ней по льду и достать бедолагу из воды.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля провели 40 тысяч проверочных мероприятий условий сохранности оружия, в ходе которых выявлено свыше 3,2 тысячи нарушений законодательства. При этом из оборота изъято почти 1,8 тысячи единиц оружия и свыше 6,4 тысячи штук боеприпасов.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Ярославская область ЦФО Брянская область ЦФО Белгородская область ЦФО Владимирская область

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