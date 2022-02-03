Более 700 правонарушителей задержали в январе росгвардейцы в ЦФО

Сотрудники вневедомственной охраны в Центральном федеральном округе Росгвардии в прошлом месяце задержали 721 человека, подозреваемого в совершении преступлений, а также выявили 16 находящихся в розыске преступников.

В пресс-службе ЦФО войск национальной гвардии РФ сообщили, что ежедневно сотрудники подразделений ОМОН и СОБР территориальных органов Росгвардии оказывали содействие силовым структурам в проведении специальных мероприятий, в результате которых задержаны 57 подозреваемых, изъято 20 единиц огнестрельного оружия и более 10 единиц травматического, контрафактная табачная продукция, наркотики и много другое.

Так, при содействии липецкого ОМОНа и СОБРа в регионе пресечена незаконная деятельность межнациональной организованной группы, причастной к производству, перевозке и хранению для сбыта немаркированных сигарет в особо крупном размере.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Москве задержали 19-летнего уроженца Алтайского края, который собирался сбыть крупную партию наркотиков. При задержании росгвардейцы обнаружили у него 27 свертков с мефедроном общей массой 75 граммов. Аналогичное преступление пресекли белгородские росгвардейцы - они задержали гражданина, собиравшегося сбыть уже 95 граммов мефедрона.

Во Владимире сотрудники ОМОН "Невский" регионального управления Росгвардии совместно с полицейскими задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Четверо мужчин и женщина создали финансовую структуру для обналичивания денег. Доход "черных банкиров" составил более 9 миллионов рублей.

При участии сотрудников СОБР "Столица" Главного управления Росгвардии по Москве совместно с коллегами региональных управлений ФСБ и МВД росгвардейцы задержали двоих уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в организации бизнеса по легализации пребывания иностранцев на территории России.

В Брянской области при содействии сотрудников ОМОН территориального управления Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном хранении и переделке огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов. В ходе обыска в квартире 46-летнего местного жителя были обнаружены пулеметная лента с полусотней гильз и 10 патронами, винтовка системы Мосина и еще два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием времен Великой Отечественной войны, четыре затвора от винтовок, несколько штыков и штык-ножей, а также восемь казачьих шашек и кинжал.

Кроме того, росгвардейцы приходили на помощь оказавшимся в беде гражданам. Так, в Тутаеве в Ярославской области сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь потерявшемуся 84-летнему пенсионеру, который вышел на улицу прогуляться, заблудился и не смог вспомнить дорогу домой. А столичные сотрудники ОМОН Росгвардии оказали первую помощь 70-летней женщине, которая получила травму при падении в центре Москвы. Ей вызвали скорую помощь, а затем помогли фельдшерам разместить пострадавшую в реанимомобиле.

Спасли и бездомную собаку в Тверской области, которая едва не утонула в речке. Сотрудник вневедомственной охраны прапорщик полиции Евгений Протасов сумел подползти к ней по льду и достать бедолагу из воды.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля провели 40 тысяч проверочных мероприятий условий сохранности оружия, в ходе которых выявлено свыше 3,2 тысячи нарушений законодательства. При этом из оборота изъято почти 1,8 тысячи единиц оружия и свыше 6,4 тысячи штук боеприпасов.