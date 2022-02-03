Денис Проценко заявил о 85-процентном распространении "омикрона"

Доля больных с "омикроном" среди всех инфицированных коронавирусом в Москве составила 85 процентов. Об этом во время трансляции на KP.RU заявил главврач 40-й больницы ("Коммунарка") Денис Проценко.

"Около 85 процентов штаммов, которые мы верифицируем, это штамм "омикрон". Поэтому высока вероятность, что если вы положительный, то, скорее всего, это будет "омикрон", - отметил Проценко.

При этом, подчеркнул главврач "Коммунарки", точно определить штамм возможно только в стационарных условиях на специальном оборудовании.