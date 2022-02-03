Два человека пострадали при сходе вагонов с рельсов в Москве

В Москве сегодня ночью на станции "Люблино-сортировочное" сошли с рельсов восемь пустых вагонов, в результате чего пострадали два работника станции. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Инцидент произошел в четверг в 1.55. Для экологической обстановки угрозы нет, пострадавшие сотрудники были доставлены в больницу, уточнили в компании.

"Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов. На месте уже работает восстановительный поезд со станции "Люблино-сортировочное". Причины произошедшего устанавливаются", - добавили в МЖД.

Проверки по факту ЧП проводят западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ и московская межрегиональная транспортная прокуратура.