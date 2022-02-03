Ефимов: Каждый третий кредит в Москве выдан семьям с одним ребенком

Каждый третий кредит в Москве выдан семьям с одним ребенком. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общий объем кредитования по программе "Семейная ипотека" в 2021 году достиг 65,4 миллиарда рублей, а площадь жилья, на приобретение которого выданы кредиты, составила 580 тысяч кв. метров, отметил он. Московские семьи с одним ребенком активно используют возможность получить льготный кредит по программе "Семейная ипотека".

С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тысячи кредитов - 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году. Семьи с двумя детьми получили 4,3 тысячи кредитов - 44% от их количества. На семьи с тремя детьми пришлось 18% кредитов - 1,8 тысячи. Всего средства по программе льготного кредитования получили 9,8 тысячи семей.

Семей с одним ребенком в Москве по статистике практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, поэтому их высокий интерес к программе закономерен. Во втором полугодии 2021 года на семьи с первенцами пришлось 58 процентов от числа выданных за этот период кредитов, в то время как на семьи с двумя и тремя детьми - 25 процентов и 14 процентов соответственно.

Министр правительства Москвы руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил: на Москву приходится почти 22 процента от объема выданных в России семейных ипотечных кредитов. За четыре года действия программы "Семейная ипотека" льготные кредиты получили более 24,6 тысячи московских семей: 3,2 тысячи семей с одним ребенком, 14,8 тысячи семей с двумя детьми, 5,5 тысячи семей с тремя и более детьми, свыше 1,1 тысячи семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Общий объем кредитования составил 151,7 миллиарда рублей, на них было приобретено 1,5 миллиона кв. метров жилья общей стоимостью 257 миллиардов рублей.

Средневзвешенная ставка по кредитам в Москве в 2021 году составляла 4,76 процента - на 0,01 процента меньше, чем в среднем по России, добавил руководитель Департамента экономической политики и развития города. Напомним, в рамках программы "Семейная ипотека" семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6 процентов. Максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в остальных регионах - 6 миллионов рублей. С 1 апреля 2021 года программу распространили на индивидуальное жилищное строительство, а с 1 июля 2021 года - на семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый ребёнок. В августе 2021 года программа была продлена до 31 декабря 2023 года. Помимо выдачи льготного кредита, "Семейная ипотека" позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке при условии наличия в семье ребёнка, рожденного после 1 января 2018 года, и соответствия ранее взятого кредита условиям программы.