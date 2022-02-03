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Текст:   Александр Проценко 
14:34 03.02.2022

Эксперт напомнил о штрафах за нарушение использования земельного участка

Проверить задолженность и оплатить штраф за нарушения при использовании земельных участков и объектов недвижимости в столице можно в личном кабинете на сайте mos.ru.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Владислав Овчинский, начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы напоминает:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Своевременная оплата штрафов за нарушения в земельно-имущественной сфере позволяет пользователям и собственникам объектов недвижимости избежать принудительного взыскания и дополнительных административных санкций. Срок внесения оплаты составляет 60 календарных дней с даты вступления в силу постановления о назначении наказания, либо со дня истечения отсрочки или рассрочки по его уплате".

Он отметил, что для удобства горожан, в том числе предпринимателей, на официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru можно воспользоваться сервисом "Мои платежи", в котором по данным, заполненным пользователем в личном кабинете, автоматически отображаются все неоплаченные счета, которые можно оплатить любым удобным способом.

Кроме того, в Департаменте информационных технологий города напомнили, что в личном кабинете на портале mos.ru возможна настройка подписки на получение уведомлений о появлении новых счетов к оплате - для этого в разделе "Подписки и уведомления" в правом верхнем углу нужно перейти в "Настройка подписок" и в открывшемся окне поставить галочку напротив строки "Начисления".

Наличие задолженности можно проверить и в сводном реестре, который размещен на сайте mos.ru в разделе "Должники по оплате штрафов".

Если же пользователи имущества не оплатили штраф или сведения об этой операции отсутствуют, Госинспекция направит материалы судебным приставам для принудительного взыскания задолженности и возбудит дело об административном правонарушении. Решение о назначении наказания принимает мировой судья.

По информации ведомства, в 2021 году его специалисты направили в Федеральную службу судебных приставов России 2367 заявлений о принудительном взыскании. Более 1900 протоколов об административных правонарушениях передали на рассмотрение мировым судьям.

Госинспекция также напоминает, что для нарушителей вступают в силу и другие ограничения: временное ограничение на выезд за границу, начисление исполнительского сбора в размере 7 процентов от суммы долга.

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