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03.02.2022 14:06
Рубрика: Экономика

Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по развитию инфраструктуры и качеству жизни

Текст: Любовь Проценко
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Эксперты ООН признали российскую столицу лучшим мегаполисом мира по таким показателям, как развитие инфраструктуры и качество жизни. Об этом свидетельствуют предварительные данные рейтинга организации "Индекс процветания городов". Они опубликованы в рамках программы ООН-Хабитат. Полная версия появится 31 марта.

Фото: iStock
Москва улучшила позиции в международном рейтинге городов Cost of Living

По развитию инфраструктуры Москва набрала 83,2 балла, у Лондона этот показатель 75,9, а у Парижа - 76,3.

Лидирует Москва и по качеству жизни - 68,3 балла против 61,59 у британской и 57,16 у французской столиц.

В целом в этом рейтинге Москва заняла третье место из 29 мегаполисов мира. Первое получил Сингапур, а второе - канадский Торонто.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Международные организации ООН Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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