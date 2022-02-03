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03.02.2022 23:30
Рубрика: Общество

Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Москве

Текст: Ольга Игнатова
В середине следующей недели в столичном регионе прогнозируется до плюс 4 градусов. Плюсовыми станут и ночные температуры.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В ночь на среду, 9 февраля, в столичном регионе до плюс 2 градусов. А днем - до плюс 4 градусов. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, оттепель принесет теплый циклон.

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Но вот выходные будут умеренно морозными. А по ночам и основательно подморозит. Так, в ночь на субботу и воскресенье в Москве минус 12-14, по области до минус 17 градусов. Днем в выходные - минус 4-7, по области - до минус 10 градусов. С началом новой рабочей недели начнется резкое потепление: сначала до нуля градусов, а затем и до плюсовых значений.

При этом все ближайшие дни серьезных осадков уже не ожидается. В отдельные дни будет идти лишь небольшой снег.

В целом февраль в столичном регионе будет теплее обычного. В Москве преимущественная ночная температура февраля составляет минус 5-10, днём от нуля до минус 5 градусов. Но в этом феврале может быть теплее. Осадков обычно выпадает мало, но в нынешнем году прогнозируется, что в средней полосе их будет больше, что свидетельствует о частых оттепелях.

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