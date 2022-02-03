Калужских школьников отправят на внеплановые каникулы

Калужские власти приняли решение устроить дополнительные каникулы во всех школах региона с 7 по 20 февраля. Мера вызвана ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

- Сейчас болеют около 15 процентов учеников и педагогов. Ежедневный прирост заболеваемости среди детей доходит до 140 человек в сутки. Такая картина практически во всех районах и городах, - написал в Telegram глава региона Владислав Шапша.

Колледжи, техникумы и организации дополнительного образования переводятся на дистанционный режим. Уйти на дистант рекомендовано и калужским вузам.

По данным Роспотребнадзора, на 3 февраля в Калужской области зарегистрировано 72357 инфицированных коронавирусом. Суточный прирост составил 676 человек.