Меньше чем за неделю 14 тысяч москвичей дистанционно открыли больничный

Менее чем за неделю 14 тысяч жителей столицы дистанционно открыли больничный. Об этом сообщает социальный комплекс Москвы в своем Telegram-канале.

Напомню, такая возможность у жителей столицы с признаками ОРВИ появилась с 28 января. С этого момента они могут получить аудиоконсультацию врача и при необходимости дистанционно открыть больничный лист, а после выздоровления также дистанционно закрыть его. За последние сутки врачи дали почти 31 аудиоконсультацию.

Москвичи, которые хотят посетить поликлинику лично, могут это сделать даже без записи к врачу. Лишь за последние сутки почти 70 тысяч горожан с симптомами ОРВИ побывали на личном приеме.

Для получения аудиоконсультации врача и дистанционного открытия "больничного" необходимо заполнить заявку на портале mos.ru. Заявки принимаются от горожан старше 18 лет и имеющих признаки простудных заболеваний.