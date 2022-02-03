Мэром Курска избран Игорь Куцак

Внеочередное заседание Курского городского собрания завершилось выборами главы администрации областного центра. Большинством голосов депутатский корпус проголосовал за кандидатуру председателя областного комитета по управлению имуществом Игоря Куцака.

Изначально на пост градоначальника в Курске претендовали восемь человек. К финальному этапу конкурса специальная комиссия предложила на голосование кандидатуры двоих - Игоря Куцака и замглавы Сеймского округа Курска Олега Васильева.

Из 29 депутатов, присутствующих на заседании, 26 поддержали кандидатуру Игоря Куцака, за Олега Васильева не выступил никто, и еще три бюллетеня оказались испорчены.

Перед выборами каждый из кандидатов представил собственную программу развития города, и представители депутатского корпуса высоко оценили планы Игоря Куцака по преобразованию областного центра.