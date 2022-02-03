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03.02.2022 15:11
Рубрика: Власть

Мэром Курска избран Игорь Куцак

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Внеочередное заседание Курского городского собрания завершилось выборами главы администрации областного центра. Большинством голосов депутатский корпус проголосовал за кандидатуру председателя областного комитета по управлению имуществом Игоря Куцака.

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Изначально на пост градоначальника в Курске претендовали восемь человек. К финальному этапу конкурса специальная комиссия предложила на голосование кандидатуры двоих - Игоря Куцака и замглавы Сеймского округа Курска Олега Васильева.

Из 29 депутатов, присутствующих на заседании, 26 поддержали кандидатуру Игоря Куцака, за Олега Васильева не выступил никто, и еще три бюллетеня оказались испорчены.

Перед выборами каждый из кандидатов представил собственную программу развития города, и представители депутатского корпуса высоко оценили планы Игоря Куцака по преобразованию областного центра.

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