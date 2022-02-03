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Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Самые популярные консультации, которые предприниматели в Москве могут получить бесплатно

Текст: Любовь Проценко

Около 800 тысяч бесплатных консультаций получили предприниматели за 10 лет от специалистов городского проекта "Малый бизнес Москвы". Эту услугу оказывают в МБМ с момента основания в 2012 году.

Наталья Сергунина: Какие электронные услуги были наиболее популярны у москвичей в 2021 году?

Как отметила заместитель мэра Наталья Сергунина, всем желающим помогают разобраться в вопросах открытия и ведения собственного дела, а также информируют о городских мерах поддержки: "В прошлом году специалисты МБМ провели 109 тысяч консультаций, а всего за 10 лет - около 800 тысяч. Эта услуга остается одной из самых востребованных среди предпринимателей. Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом".

По итогам 2021 года в МБМ составили рейтинг самых популярных вопросов. 28 процентов обращений от предпринимателей было о мерах поддержки, которые город предоставляет малому и среднему бизнесу. Кроме того, спрашивали о конкретных видах финансовой помощи, которую можно получить в столице. О субсидиях и грантах речь шла на почти 20 тысячах консультаций (более 18 процентов). В тройку лидеров вошел вопрос о государственной регистрации ИП - его задавали специалистам свыше 10 тысяч раз (почти 10 процентов).

Специалисты МБМ также часто помогали определить оптимальную систему налогообложения, подобрать городские помещения для аренды, консультировали по вопросам внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или Едином государственном реестре юридических лиц.

Получить консультацию можно как лично, так и дистанционно. Во-первых, услугу оказывают в режиме онлайн на сайте mbm.mos.ru. Необходимо открыть в верхнем левом углу сайта вкладку "Меню" и выбрать раздел "Консультация". Далее нужно определиться с тематикой обращения: например, "Разъяснение налоговых режимов", "Участие в закупках" и "Самозанятость". А в специальном поле можно задать свой вопрос. Специалисты отвечают в течение одного-двух рабочих дней в зависимости от сложности вопроса.

Помимо этого, получить консультацию можно по телефону: +7 495 225-14-14 или лично в центрах услуг для бизнеса, расположенных в разных округах города. Адреса и режим работы центров опубликованы на сайте. Консультации об открытии бизнеса предоставляют еще во флагманских офисах "Мои документы" и в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46, в них же можно в режиме одного окна подать документы на регистрацию ИП или ООО. При личном посещении следует соблюдать меры предосторожности: носить маски и сохранять социальную дистанцию.

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