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03.02.2022 07:10
Рубрика: Власть

Новый зеленый сквер появится возле ТПУ "Савеловская" в Москве

Текст: Ирина Огилько
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территорий возле четырех транспортно-пересадочных узлов в Москве. Подробности журналистам сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

По данным заместителя столичного градоначальника, работы пройдут около ТПУ "Савеловская" и "Северянин-Ростокино" (СВАО), "Окружная" (на границе САО и СВАО), "Рижская" (на границе ЦАО и СВАО). На прилегающих территориях приведут в порядок тротуары и обновят покрытие проезжей части, организуют парковки, проложат ливневую канализацию и установят дополнительные дождевые решетки. Как ожидается, благодаря этим работам сильные дожди не смогут подтапливать территории, в том числе возле ТПУ "Савеловская".

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле вокзала "Восточный"

В правительстве Москвы рассказали, что для обеспечения безопасности пешеходов установят около 500 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Возле наземных уличных переходов появятся порядка 80 опор контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама "зебра" и пешеходы на ней были заметнее для водителей.

Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами.

"Важная составляющая всех столичных проектов благоустройства - озеленение. В ходе работ возле ТПУ высадят более 100 деревьев и 800 кустарников, площадь газона составит почти 56 тысяч квадратных метров, - подчеркнул Бирюков. - Появятся и удобные лавочки различных модификаций".

Сделают удобные пешеходные маршруты от жилых домов к метро, обновят существующие и обустроят новые комфортные общественные пространства.

В районе ТПУ "Савеловская" запланировано благоустройство сквера на Складочной улице, около ТПУ "Северянин-Ростокино" предусмотрена организация новых и обновление существующих спортивных и детских площадок.

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