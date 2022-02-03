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03.02.2022 14:00
Рубрика: Происшествия

Под Тулой собака нашла человеческую голову

Текст: Антон Валагин (Тула)

Тульские следователи начали проверку по факту обнаружения человеческих останков в райцентре Щекино.

Жительница Белгорода отсудила миллион рублей за отрезанное легкое

Тело мужчины 2 февраля обнаружила местная жительница: во время прогулки по улице Полевой ее собака нашла человеческую голову и принесла ее хозяйке. Та вызвала полицию. В нескольких метрах от места находки, на территории частного домовладения правоохранители обнаружили и остальное тело.

- Личность покойного устанавливается. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили "РГ" в управлении СКР по региону.

Криминал не исключается, хотя состояние тела не позволяет с ходу определить, была ли смерть насильственной, рассказал источник в правоохранительных органах. В качестве основной версии рассматривается смерть хозяина дома - участок, рядом на котором найдено тело, принадлежал мужчине, ведшему асоциальный образ жизни.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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