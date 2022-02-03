Самые высокие зарплаты в Москве - у маркетолога, программиста и шиномонтажника

Одну из самых высоких зарплат - до 600 тысяч рублей в месяц - в феврале в Москве предлагают директору по маркетингу. Таковы итоги опроса сервиса "Работа.ру", проведенного по заказу ТАСС.

Как сообщают авторы исследования, в обязанности кандидата входит организация маркетинга по всем направлениям, подбор персонала и подрядчиков, разработка маркетинговой стратегии, тестирование, в том числе персонала, создание посадочных страниц, запуск образовательной платформы, продвижение продукции.

Высокие, но почти в половину меньше зарплаты (до 300 тысяч рублей) предлагают программисту в компании по производству женской обуви и аксессуаров. В обязанности сотрудника входит настройка баз данных, автоматизация бизнес-процессов розничных продаж и интернет-магазина, настройка алгоритмов товаропродвижения, автоматизация подбора персонала и другие обязанности.

Зарплату до 290 тысяч рублей, по данным "Работы.ру", также может получать шиномонтажник, до 250 тысяч - сметчик в компании по обустройству жилья, от 230 тысяч - консультант SAP SRM в экосистеме "Сбера". От 200 тысяч рублей готовы платить няне 7-месячного мальчика, которой предстоит обеспечивать полный уход за ребенком, а также организовывать развивающие занятия. Также от 200 тысяч рублей может получать интернет-маркетолог.