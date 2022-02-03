Синоптик пообещал москвичам солнечные выходные

Ближайшие выходные в Москве, как ожидается, будут солнечными и морозными. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, существенных осадков не прогнозируется, зато выглянет солнце. Термометры днем 5 февраля покажут минус 5-10 градусов, а 6 февраля - минус 1-6. При этом похолодание будет краткосрочным.

В воскресенье вступит в свои права очередной североатлантический циклон, поэтому небо затянут облака, пойдет снег. "Это будет такое снежное, облачное одеяло, которое будет уберегать землю от чрезмерного выхолаживания", - рассказал синоптик агентству "Москва".