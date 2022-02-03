Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН

Мэр Сергей Собянин в своем персональном блоге назвал справедливой оценкой огромных позитивных перемен, происходящих в столице, признание Москвы абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети.

Получение первого места и в номинации "Качество жизни" столицей во многом, по его мнению, обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке, музейном деле. "Эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства Москвы", - написал также мэр.

Он заметил, что рейтинг ООН, в отличие от частных оценок, создает универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания - высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой.