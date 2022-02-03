В Ярославле изъяли 30 килограммов наркотиков

В частном доме в Ярославле полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ходе обыска полицейские изъяли оборудование, реактивы и партию уже изготовленного вещества весом около 30 килограммов, которые оказались наркотическим средством мефедрон. Это около 60 тысяч разовых доз.

Задержаны жители Вологодской области - 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка. Наркотики злоумышленники планировали реализовывать на территории Ярославской области и других регионов. Задержанные заключены под стражу.