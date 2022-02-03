В Москве ликвидирован пожар в Богоявленском соборе

Пожар в Богоявленском соборе в центре Москвы ликвидирован, пострадавших нет.

Как сообщил РИА Новости священник Виктор Ленок, возгорание произошло в трапезной. Непосредственно к старинному зданию собора оно не примыкает. Ущерб от пожара еще предстоит подсчитать: могли пострадать помещения, где находится служба помощи обездоленным людям.

Ранее сообщалось, что пожар на территории одного из старейших храмовых комплексов Москвы произошел вечером в четверг. Для ликвидации пожара временно перекрывали движение в центре.