В общежитии смоленского вуза нашли нелегальное кафе и майнинговую ферму

Студия высокой кухни, комната для квестов и офис языковой школы работали в общежитии Смоленского госуниверситета спорта без договоров аренды. В отношении ректора Георгия Греца возбуждено уголовное дело - уже третье за последние два месяца. Четвертое - на подходе.

Проверку в кампусе вуза провела прокуратура на основании материалов ФСБ. На 15-м этаже общежития в двухкомнатной квартире, любезно предоставленной в пользование супруге ректора, обнаружили студию высокой кухни.

Там проводились гастроужины, кулинарные мастер-классы и банкеты. На третьем этаже невестка ректора проводила платные квесты, отметили в областном управлении СК. Еще одну комнату занимала фирма, которая занимается обучением английскому языку и сопровождением инвестпроектов. "Эти помещения использовались не по назначению. Разрешительная документация на их перевод из жилого фонда в нежилой и гражданско-правовые договоры на использование комнат, согласованные с собственником имущества университета, отсутствуют", - рассказала старший помощник прокурора Смоленской области Юлия Казакова.

На 15-м этаже работала студия высокой кухни. Там проводились мастер-классы и банкеты

По версии следствия, родственники ректора вели в общежитии бизнес почти семь лет и не платили за аренду. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре аналогичное дело возбудили после того, как в здании вуза нашли майнинговую ферму. Оборудование "сожгло" электроэнергии на четыре с лишним миллиона рублей. Также на ректора и его подчиненного завели дело о присвоении денег, выделенных якобы на ремонт бассейна. Обвиняемые - под стражей. На имущество Греца стоимостью более пяти миллионов рублей наложен арест.