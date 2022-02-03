В общежитии смоленского вуза нашли нелегальное кафе и майнинговую ферму

Новости

Кадастровая палата займется кадастровыми работами 20:58
Путин поручил проработать уход от "скачка" налогов для крупного бизнеса 20:52
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира 20:50
Путин обещал попробовать блины на Масленицу 20:44
Путин обещал подумать о расширении господдержки для франчайзи 20:29
В центре Москвы загорелся Богоявленский собор 20:27
Львова-Белова: В РФ острый дефицит специалистов для социальной адаптации детей 20:20
Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Киеве 20:13
В Подмосковье загорелась крупная фабрика 20:13
Глава СПЧ: ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть бесплатными 20:07
Легойда: Верующие считают матерную брань греховной 20:04
Владелец сети Westfalika допустил фактический дефолт по облигациям 20:01
В Ростуризме обещают вдвое удешевить туры по России за счет чартеров 19:56
Главы МИД РФ и КНР высоко оценили состояние стратегического партнерства 19:52
Третьяк назвал задачи российских хоккеистов на Олимпиаде 19:51
В Петербурге избившего коллегу экс-полицейского отправили под домашний арест 19:49
Лавров и Ван И назвали бойкот ОИ доказательством попыток политизации спорта 19:48
Путин: Эксперимент с электронными рецептами дает хорошие результаты 19:41
В Африке распространяется подвид "омикрона", который трудно обнаружить 19:38
Путин поддержал идею отмены уголовного преследования заплативших недоимки 19:28
"Спартак" включил Николсона и Мартинса в заявку на Лигу Европы 19:23
Путин: Мы обязаны учитывать эпидситауцию, приглашая специалистов из-за рубежа 19:15
В ходе операции США по ликвидации главаря ИГ погибли дети 19:11
Петербургские ученые назвали дату пика заболеваемости COVID-19 19:09
В Петербурге разрешили закрывать больничный дистанционно 19:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
03.02.2022 19:41
Рубрика: Происшествия

В общежитии смоленского вуза нашли нелегальное кафе и майнинговую ферму

Текст: Татьяна Ткачева ("Российская газета", Смоленск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Студия высокой кухни, комната для квестов и офис языковой школы работали в общежитии Смоленского госуниверситета спорта без договоров аренды. В отношении ректора Георгия Греца возбуждено уголовное дело - уже третье за последние два месяца. Четвертое - на подходе.

Проверку в кампусе вуза провела прокуратура на основании материалов ФСБ. На 15-м этаже общежития в двухкомнатной квартире, любезно предоставленной в пользование супруге ректора, обнаружили студию высокой кухни.

В смоленскую деревню пришло долгожданное голубое топливо

Там проводились гастроужины, кулинарные мастер-классы и банкеты. На третьем этаже невестка ректора проводила платные квесты, отметили в областном управлении СК. Еще одну комнату занимала фирма, которая занимается обучением английскому языку и сопровождением инвестпроектов. "Эти помещения использовались не по назначению. Разрешительная документация на их перевод из жилого фонда в нежилой и гражданско-правовые договоры на использование комнат, согласованные с собственником имущества университета, отсутствуют", - рассказала старший помощник прокурора Смоленской области Юлия Казакова.

На 15-м этаже работала студия высокой кухни. Там проводились мастер-классы и банкеты 

По версии следствия, родственники ректора вели в общежитии бизнес почти семь лет и не платили за аренду. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре аналогичное дело возбудили после того, как в здании вуза нашли майнинговую ферму. Оборудование "сожгло" электроэнергии на четыре с лишним миллиона рублей. Также на ректора и его подчиненного завели дело о присвоении денег, выделенных якобы на ремонт бассейна. Обвиняемые - под стражей. На имущество Греца стоимостью более пяти миллионов рублей наложен арест.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск

Главное сегодня

Путин поручил подготовить предложения по программе утилизации автомобилей
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира
Пенсионеры начали получать февральские пенсии с доплатой за январь
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН
Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу аль-Курайши
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице