В такси начала работать система контроля усталости водителей

Теперь жители столичного региона могут вызвать такси и быть уверенными в том, что за ними приедет выспавшийся водитель. В Подмосковье начали тестировать систему контроля усталости водителей такси.

Проект реализует подмосковный минтранс совместно с сервисом "Ситимобил", но поскольку границ между столицей и областью в работе такси давно нет, новшество касается всего Московского региона. Система представляет собой две видеокамеры, установленные в салоне такси. Одна из них смотрит на дорогу, другая обращена к водителю. Камеры фиксируют и то, как едет машина - соблюдаются ли требования дорожных знаков, совершаются ли резкие маневры, и то, как ведет себя человек за рулем - пристегнут ли, курит или разговаривает по телефону. Если замечено нарушение - система подает сигнал. И обязательно все пишет на видео, которые затем анализируются таксопарком. Пассажиры, уверяют в минтрансе, в поле зрения камер не попадают.

К слову, первым в проект вошел таксопарк "ТТ Такси" - один из крупнейших в регионе. "Мы обязательно поощрим водителей, которые не допускают нарушений. И проведем разъяснительную работу с теми, к кому у системы будут претензии", - рассказали "РГ" в таксопарке. "Мы давно работаем над тем, чтобы водители такси имели возможность отдохнуть в течение дня, для этого, например, открываем дома такси в городах нашего присутствия. И с удовольствием внедряем новые технологические решения, которые помогают минимизировать риск аварийных ситуаций из-за усталости водителей", - отмечает гендиректор сервиса "Ситимобил" Виталий Бедарев.

Звуковой сигнал предупредит водителя об окончании рабочего дня

Обкатав пилот, "Ситимобил" будет готов поделиться опытом с другими коллегами по цеху. В том числе и с водителями-одиночками, не приписанными ни к одному таксопарку. Им тоже будет полезно использовать систему для выстраивания сбалансированного графика работы. Слышишь звуковые сигналы - значит, пора заканчивать рабочий день. Всех денег не заработаешь, а авария, случившаяся из-за усталости, в любом случае обойдется дороже. Скептики говорят: нововведения чреваты повышением тарифов. Мол, большинство водителей начинают работать с утра. Если вечером они дружно уйдут отдыхать, спрос превысит предложение - и здравствуй, рост цен. "Но в столичном регионе уже несколько лет наблюдается такой переизбыток такси, что это предположение вряд ли может быть верным. К тому же система не блокирует работу машины, а всего лишь подает сигналы водителю, а он к ним может и не прислушаться. Гораздо вероятнее, что цены поднимут очередные снегопады, которые, кстати, этой зимой в Москве еще прогнозируются", - говорит автоэксперт Алексей Гершман.