Ветеранская организация НВ АЭС отчиталась о работе за 2021 год

Ветеранская организация Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) в рамках отчетно-выборной конференции, проходившей в заочном формате, подвела итоги работы за 2021 год.

Заключительным мероприятием конференции стало расширенное заседание Совета ветеранов НВ АЭС, на котором его председатель Валентина Кудрявцева была единогласно переизбрана на четырехлетний срок. Работу организации единогласно признали удовлетворительной.

В ветеранской организации атомной станции на сегодняшний день состоит 2724 пенсионера. В их числе - 19 тружеников тыла, 85 узников фашизма, 9 воинов-интернационалистов, 10 ветеранов-маяковцев.

"У нас уже есть новый план работ. Конечно, продолжим оказывать социальную поддержку ветеранам, выделять материальную помощь, заботиться об их досуге, привлекать к интересной и полезной деятельности, всячески защищать их интересы", - поделилась председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

Почетными гостями мероприятия стали руководство НВ АЭС, профкома НВ АЭС, городской администрации, Думы, а также председатель Совета Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна "Росэнергоатом", руководитель Исполкома МООВК Виктор Черкасов.

"Энергия и жизненная активность Валентины Алексеевны вызывают большое уважение. Ей удается легко решать самые серьезные вопросы. Я всегда с удовольствием поддерживаю все ее начинания. Ветеранское сообщество атомной станции и Нововоронежа заслуживает слов благодарности, внимания и поддержки", - сказал директор НВ АЭС Владимир Поваров.

Заседание Совета завершилось вручением наград, благодарственных писем и подарков. Знака отличия Госкорпорации "Росатом" "За вклад в развитие ветеранского движения" удостоились Валентина Кудрявцева, Виктор Гречишкин, Юлий Меремьянин, Любовь Потоцкая и Петр Пышнограев.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru