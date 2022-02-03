Врач Павел Гуляев: "Цифровые технологии позволяют нам постоянно оставаться на связи с пациентом"

Новости

Новая Зеландия полностью откроет свои границы не раньше октября 18:06
Онлайн-кинотеатр Netflix представил программу фильмов на 2022 год 18:00
Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей на производство хлеба 17:57
Эпидемиолог Фаворов назвал уровень смертности при "омикроне" 17:54
Путин пожелал успехов и удачи российским и аргентинским атлетам на Олимпиаде в Пекине 17:51
Акции Meta рухнули на 26%, компания "просела" на 240 млрд долларов 17:49
В Совфеде оценили решение МИД по Deutsche Welle 17:48
Синоптик объяснил появление "ложного солнца" в Москве 17:46
Путин: Росатом готов предложить Аргентине помощь в развитии энергетики 17:37
Пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут получить телемедконсультацию поликлиники 17:25
Глава МИД КНР заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией 17:19
Тамбовский студент получил восемь лет за подготовку теракта 17:18
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН 16:50
Москва закрывает корпункт Deutsche Welle в ответ на меры Германии против RT DE 16:36
Поздняков: В церемонии открытия примут участие около 80 спортсменов из команды ОКР 16:33
Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу аль-Курайши 16:30
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован 16:24
В Ульяновской области представили нового начальника УМВД 16:24
Самолеты РФ и Беларуси нанесли совместный ракетный удар в рамках учений 16:22
Фильм о поэтессе Нике Турбиной - в конкурсе престижного американского кинофестиваля 16:15
Пропавший член экипажа аварийного судна в Баренцевом море погиб 16:08
Постпред РФ Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на запрет RT DE в Германии 16:07
Знаменосец на ОИ Фаткулина: Когда узнала, чуть ноги не подкосились 16:03
Министры обороны РФ и Беларуси оценили совместные действия войск на полигоне "Брестский" 16:01
ВЦИОМ: Две трети россиян будут следить за Играми в Пекине 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
03.02.2022 17:32
Рубрика: Общество

Врач Павел Гуляев: "Цифровые технологии позволяют нам постоянно оставаться на связи с пациентом"

Текст: Любовь Проценко
Главный врач диагностического центра №5 Павел Гуляев подчеркивает, что ключевыми фигурами в борьбе с COVID-19, выступают врачи, которые каждый день лицом к лицу сталкиваются с вирусом и спасают пациентов от тяжелых последствий болезни и даже смерти.
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости

"Но есть в этой борьбе и незримые участники, без которых мы, как бы не старались, не смогли бы добиться таких результатов и так четко и оперативно координировать свои действия, - поясняет он. - Конечно, речь о технологиях, цифровых помощниках и людях, которые их разрабатывают и внедряют. ИТ-инфраструктура в городе активно развивалась и до COVID-19, но с началом пандемии преимущества "цифрового" подхода стали очевидны для всех". Многоуровневая архитектура единой цифровой платформы охватывает все необходимые для борьбы с вирусом области. Благодаря этому врачи видят и не теряют пациента на всем пути лечения. Технологии позволяют им оставаться с ним на постоянной связи, знать его историю болезни, видеть в электронной карте его жизненные показатели и прочие данные.

Фото: iStock
Пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут получить телемедконсультацию поликлиники

Важно, что эта система - не дорога с односторонним движением. Она работает сразу в нескольких плоскостях, помогая врачам, и упрощая жизнь пациентов. Во-первых - это действительно очень удобные инструменты для специалиста, которые позволяют автоматизировать и унифицировать многие процессы. Например, телемедицинская консультация пациента, проходящего лечение от COVID-19 или ОРВИ на дому. Все данные о проведенной консультации в обязательном порядке вносятся в его электронную карту и становятся доступны врачу в его районной поликлинике. Если бы информация вносилась в бумажный аналог карты, ни о каком оперативном обмене информацией не могло бы идти и речи. Сейчас же это происходит моментально. Во-вторых - это удобство для самого пациента. Во время подъема заболеваемости, вызванного "омикрон"-штаммом, мы активно задействуем новые инструменты для аудиоконсультаций, дистанционно открываем и закрываем больничный, можем назначить необходимые для лечения препараты и оформить на них электронный рецепт. И для этого человеку достаточно лишь оформить заявку на mos.ru.

Вся информация о здоровье пациента у него всегда под рукой. Более того, он сам может делиться ей с врачом - вносить данные в электронную карту, отправлять информацию о заболевании в чат-бот перед приемом, просматривать, загружать и скачивать файлы с исследованиями. В поликлинику можно прикрепляться, перекрепляться записываться на прием и переносить запись - и все это не выходя из дома.

Это далеко не все возможности, которые доступны благодаря цифровой платформе, у нее много модулей, каждый из которых, прекрасно выполняет свои функции и дает возможность быть эффективнее. "Надеюсь цифровое развитие города будет и в дальнейшем будет продолжаться также активно", - заключает Павел Гуляев.

...

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Правительство РФ выплатит по 4 млн рублей за золотую медаль на Олимпиаде
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН
Еврокомиссия назвала условие получения россиянами европейского ковид-сертификата
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить рост стоимости тестов на COVID-19
За сутки в России госпитализировали 17 792 человека с COVID-19
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов