Врач Павел Гуляев: "Цифровые технологии позволяют нам постоянно оставаться на связи с пациентом"

Главный врач диагностического центра №5 Павел Гуляев подчеркивает, что ключевыми фигурами в борьбе с COVID-19, выступают врачи, которые каждый день лицом к лицу сталкиваются с вирусом и спасают пациентов от тяжелых последствий болезни и даже смерти.

"Но есть в этой борьбе и незримые участники, без которых мы, как бы не старались, не смогли бы добиться таких результатов и так четко и оперативно координировать свои действия, - поясняет он. - Конечно, речь о технологиях, цифровых помощниках и людях, которые их разрабатывают и внедряют. ИТ-инфраструктура в городе активно развивалась и до COVID-19, но с началом пандемии преимущества "цифрового" подхода стали очевидны для всех". Многоуровневая архитектура единой цифровой платформы охватывает все необходимые для борьбы с вирусом области. Благодаря этому врачи видят и не теряют пациента на всем пути лечения. Технологии позволяют им оставаться с ним на постоянной связи, знать его историю болезни, видеть в электронной карте его жизненные показатели и прочие данные.

Важно, что эта система - не дорога с односторонним движением. Она работает сразу в нескольких плоскостях, помогая врачам, и упрощая жизнь пациентов. Во-первых - это действительно очень удобные инструменты для специалиста, которые позволяют автоматизировать и унифицировать многие процессы. Например, телемедицинская консультация пациента, проходящего лечение от COVID-19 или ОРВИ на дому. Все данные о проведенной консультации в обязательном порядке вносятся в его электронную карту и становятся доступны врачу в его районной поликлинике. Если бы информация вносилась в бумажный аналог карты, ни о каком оперативном обмене информацией не могло бы идти и речи. Сейчас же это происходит моментально. Во-вторых - это удобство для самого пациента. Во время подъема заболеваемости, вызванного "омикрон"-штаммом, мы активно задействуем новые инструменты для аудиоконсультаций, дистанционно открываем и закрываем больничный, можем назначить необходимые для лечения препараты и оформить на них электронный рецепт. И для этого человеку достаточно лишь оформить заявку на mos.ru.

Вся информация о здоровье пациента у него всегда под рукой. Более того, он сам может делиться ей с врачом - вносить данные в электронную карту, отправлять информацию о заболевании в чат-бот перед приемом, просматривать, загружать и скачивать файлы с исследованиями. В поликлинику можно прикрепляться, перекрепляться записываться на прием и переносить запись - и все это не выходя из дома.

Это далеко не все возможности, которые доступны благодаря цифровой платформе, у нее много модулей, каждый из которых, прекрасно выполняет свои функции и дает возможность быть эффективнее. "Надеюсь цифровое развитие города будет и в дальнейшем будет продолжаться также активно", - заключает Павел Гуляев.

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