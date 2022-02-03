Врачи Боткинской больницы спасли жизнь пациенту с тяжелым инсультом и аритмией

Мужчину в возрасте 65 лет доставили в приемное отделение Боткинской больницы с подозрением на инсульт. Как выяснилось, незадолго до этого он дважды потерял сознание - сначала на короткое время на эскалаторе в метро, а затем на входе в торговый центр. Скорая помощь оперативно доставила его в больницу.

После проведения контрастной ангиографии в Региональном сосудистом центре предположение врачей подтвердилось: в левой средней мозговой артерии обнаружили тромб. У мужчины была серьезно нарушена речь и двигательные функции. Состояние его было крайне тяжелым. Врачи приняли решение о проведении эндоваскулярной тромбэкстракции: ввели лекарственный препарат, растворяющий тромб, а затем провели хирургическую операцию по его извлечению. Тромб успешно удалили, и кровоток в поврежденном сосуде полностью восстановился.

В тот же день пациента направили для дальнейшего наблюдения и лечения в отделение реанимации. На мониторе с показателями работы сердца было выявлено, что у мужчины - тяжелые нарушения сердечного ритма. В ходе проведенного консилиума приняли решение установить кардиостимулятор. Операция прошла успешно.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, у мужчины отсутствуют неврологические нарушения, с которыми он изначально поступил.

Как отмечают врачи, в данном случае критически важным фактором, позволившим полностью вернуть мужчину к нормальной жизни, оказалось время. Благодаря быстрой госпитализации пациента в Боткинскую больницу, в которой работает Региональный сосудистый центр, хирургам удалось не только своевременно удалить тромб, но и оперативно выявить нарушения сердечной деятельности и установить кардиостимулятор. И в том, и в другом случае задержка с квалифицированной медицинской помощью могла бы привести к тяжелой инвалидизации или вообще закончиться летальным исходом.

В столице на базе многопрофильных стационаров созданы Региональные сосудистые центры. Они оснащены современным диагностическим и хирургическим оборудованием, включая ангиографы и рентгенхирургические комплексы, в них работают прошедшие специальную подготовку врачи и медицинские сестры. Такие центры являются основой для созданных в Москве инфарктной и инсультной сетей. Благодаря созданию таких сетей, пациентам оказывается своевременная и эффективная медицинская помощь.