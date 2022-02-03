Жительница Белгорода отсудила миллион рублей за отрезанное легкое

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск жительницы города о взыскании с онкологического диспансера компенсации морального вреда за врачебную ошибку.

Женщина обратилась в диспансер с жалобой на затрудненное дыхание. Ей был поставлен диагноз "онкологическое поражение легкого" и проведена операция по удалению органа. При исследовании биоматериала выяснилось, что злокачественной опухоли не было.

Белгородка лишилась жизненно важного органа и стала инвалидом. Эксперты квалифицировали это как причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали в прокуратуре региона.

Суд взыскал с онкологического диспансера миллион рублей в пользу заявительницы. Решение не вступило в законную силу.