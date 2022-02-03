Якутский газ станут перерабатывать на берегу Охотского моря

С якутских газоконденсатных месторождений помимо "Силы Сибири" в течение ближайших пяти лет планируется проложить еще один магистральный газопровод. Предполагается, что он дотянется до побережья Охотского моря, где в те же сроки будет построен завод по производству СПГ.

Проект реализует созданное для этой цели предприятие "Глобалтэк" на ресурсной базе Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Это структуры "А-Проперти", выкупившей якутские газовые активы совсем недавно, в 2019 году.

В течение десятилетий топливо с нескольких крупных месторождений шло только на нужды Якутска и ближайших районов. Все ответвления от магистральной трубы оканчивались тупиками, и перспективы развития для недропользователя и газотранспортников упирались в потолок невеликого регионального рынка. Витали идеи наладить неподалеку от столицы республики газохимическое производство, чтобы экспортировать продукцию по железной дороге, но перед этими планами стеной встали экологи и местные жители. Новый собственник предприятия пошел другим путем.

Уже проектируется магистральный газопровод протяженностью более 1350 километров от действующих месторождений до берега Охотского моря. А несколько дней назад японская и норвежская специализированные компании выиграли тендер на проектирование завода по производству как минимум 18 миллионов тонн СПГ в год. Построить его планируется в две очереди. Первую - в 2027 году.

Для таких объемов надо увеличивать ресурсную базу с нынешних 432 миллиардов кубометров до триллиона. Это делается за счет геолого-разведочных работ (в том числе на действующих месторождениях), а также приобретения новых лицензионных участков, что является весьма непростым занятием. Дело в том, что рядом расположены месторождения "Газпрома", который не менее якутских газодобытчиков заинтересован в приросте запасов. Поэтому борьба за каждое новое приобретение ведется нешуточная. К примеру, в декабре прошлого года в ходе аукциона ЯТЭК при­обрела Соболохский участок недр за 209,8 миллиона рублей при стартовой цене 2,6 миллиона. Победа досталась предприятию на 161-м шаге аукциона. Впрочем, и "Газпром" выиграл права на три других участка, сделав от 200 до 310 шагов.

Оценивая ажиотажный спрос на якутский газ, гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов отметил:

- Речь идет не только о запасах, но и об уникальном географическом положении - близости к акватории Охотского моря и рынкам сбыта АТР.

Будущие бенефициары проекта живут далеко за пределами региона. А что получит Якутия помимо расширения налоговой базы? Очевидно, местные власти рассчитывают на многое, поскольку недавно при рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности ЯТЭК глава региона Айсен Николаев заявил:

- Беспрецедентный по объемам Якутский газовый проект имеет особое значение для рес­публики. Правительству необходимо создать все условия для его успешной реализации.

Рядом с основной трубой проложат 400-километровый продуктопровод до якутского поселка Нижний Бестях. По нему будут перекачивать газоконденсат и другие фракции, а неподалеку от поселка планируется построить завод по их переработке - в том числе в моторное топливо для нужд региона. Разумеется, большое значение власти придают трудоустройству на новых объектах местных жителей. И есть еще одно важное обстоятельство, которое делает коммерческий проект очень привлекательным для Якутии. В мае 2020-го, когда стало известно о планах "А-Проперти", Айсен Николаев заявил, что республику прежде всего интересует развитие геологоразведки и газотранспортной инфраструктуры на ее территории с попутной газификацией юго-восточных населенных пунктов.

Если все получится, будут газифицированы районы, до которых при иных обстоятельствах газопроводы не дотянулись бы никогда. На западе и юге региона, где проходит "Сила Сибири", эта работа запланирована по программе "Газпрома". А на юго-восток при наличии достаточной ресурсной базы топливо придет по проектируемой пока еще трубе.