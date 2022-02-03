Кабмин подготовил снижение страховых взносов для инвесторов в Курилы

Правительство рассмотрело законопроект с поправками в законодательство, которые снизят размеры взносов на обязательное пенсионное страхование для инвесторов в развитие Курильских островов.

"Преференции получат предприниматели, которые зарегистрируются на Курилах после введения этих условий, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. - В течение 20 лет тариф на пенсионное страхование для них будет 6 процентов. С учетом других страховых платежей совокупный размер тарифа составит 7,6 процента".

По словам главы кабмина, это довольно выгодно для бизнеса: столько платят резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. "Мы рассчитываем, что такое решение заинтересует инвесторов, и на Курилах появятся новые рабочие места для местных жителей, а также ускорится развитие этих удаленных территорий", - сказал Мишустин.