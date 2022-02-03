Как будут привлекать туристов на Крайний Север

Якутия была и остается одним из самых экологически чистых регионов страны. Побывать на полюсе холода, собственноручно поймать тайменя и полюбоваться нетронутой природой сюда едут со всего мира. Однако территориальная удаленность республики и высокие цены на билеты не давали туроператорам развернуться. В наступившем году минвостокразвития планирует запустить в Якутию чартерные рейсы. Этот способ стимулирования внутреннего туризма успешно "обкатали" на Сахалине и в Бурятии.

- Сейчас совместно с Ростуризмом прорабатываем возможность увеличения кешбэка на турпутевки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей, - рассказал "РГ" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - В 2022 году планируется запуск чартеров в Якутию. Там есть экзотические места, которые привлекают туристов совершенно необычным турпродуктом. Например, полюс холода. Извечное соперничество Верхоянска и Оймякона приводит к тому, что некоторые люди, охотясь за предельно низким градусом, едут и туда, и туда. Трудно себе представить, что такое минус 50 градусов, я уже не говорю про минус 65, но это тоже туристическая фишка, которую надо правильно развивать. Якутия, например, подхватила туризм экстремальных холодов.

Кроме того, в 2022 году на финансирование субсидируемых авиабилетов для дальневосточников выделено 6,5 миллиарда рублей. Еще четыре миллиарда направят на субсидирование магистральных авиаперевозок для граждан, которые пользуются социальными льготами. Единой Дальневосточной авиакомпании, которая была создана в 2021 году, выделено 5,9 миллиарда рублей на субсидирование 36 социально значимых межрегиональных маршрутов.

В Якутии работают около 30 туроператоров, которые предлагают более 280 продуктов: экспедиции, круизы и сплавы по рекам, туры выходного дня, автомобильные, экстремальные охотничьи и рыболовные.

В пандемию компаниям отрасли гостеприимства пришлось несладко - в 2020 году полностью "выпали" из работы четыре месяца, а в 2021-м люди массово отказывались от туров из-за пожаров. Нескольким группам, которые все же доехали до Якутии, понадобилось на ходу менять планы: в Горном районе республики, где находятся сразу несколько популярных мест, огонь бушевал особенно сильно.

- Мы очень рады поддержке со стороны Ростуризма, - говорит руководитель предприятия - одного из старейших туроператоров Якутии Михаил Местников. - В прошлом году спрашивали у коллег из Бурятии о результатах их чартерной программы - все очень довольны. Повышенный кешбэк за туры на Дальний Восток - это здорово, но есть нюансы, которые могут помешать проекту заработать на полную мощность. Для нас, например, основная сложность - это необходимость размещения онлайн-кассы на сайте. Отчасти поэтому местные туроператоры неохотно идут в программу - не каждый может позволить себе раскошелиться на 100 тысяч рублей на проведение технических работ.

Пиковых сезонов в Якутии два: зима и лето. В декабре-январе сюда едут, чтобы сполна прочувствовать 50-градусные морозы и посетить фестиваль "Зима начинается с Якутии". Летом - чтобы побывать на национальном празднике Ысыах (якутский Новый год, отмечается в июне), увидеть нетающие ледники и попытать удачу в трофейной рыбалке. А национальный парк "Ленские столбы", внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, хорош в любое время года. В 2021 году его посетили около 30 тысяч туристов.

В Якутии работают около 30 туроператоров, которые предлагают более 280 продуктов: экспедиции, круизы и сплавы по рекам, туры выходного дня, автомобильные, экстремальные охотничьи и рыболовные

Сейчас на Дальнем Востоке 962 гостиницы, прошедших классификацию и внесенных в единый федеральный реестр. 63 из них находятся в Якутии, однако во время крупных мероприятий мест не хватает.

- По моему мнению, к большим чартерам республика пока не готова: "хромают" организация, логистика и отельная база, - говорит Михаил Местников. - В Якутии лучше работать с малыми группами, развивать не массовый, а экотуризм, экстремальные маршруты, многодневные пешие походы и сплавы. Но я уверен: если людей будет приезжать больше, игроки отрасли не сразу, но перестроятся. Главное, что заработала программа субсидирования билетов для дальневосточников. Раньше Якутия была недоступным островком - билеты на Камчатку, в Приморье и Магадан были в несколько раз дешевле, и туристы пролетали мимо. В этом году нас ожидают равные возможности.

Очередной этап продажи туров по программе туристического кешбэка стартовал 18 января и продлится до 12 апреля. Совершить путешествие можно до 30 апреля. Сейчас на сайте "Мир путешествий.рф" доступен один тур в Якутию - на подледную рыбалку. Пятидневная поездка к подножью Верxоянского xребта для ловли рыбы с проживанием в отелях 2-4 звезды и трехразовым питанием обойдется в 100 тысяч рублей.

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