Как предпринимателям пришлось переформатироваться на фоне пандемии

По итогам 2021 года в Хабаровском крае, несмотря на пандемию, отмечен небольшой, но все же прирост числа малых и средних предприятий. Сегодня в регионе ведут деятельность свыше 50 тысяч субъектов МСП. Большая часть сосредоточена в столице региона - 32,8 тысячи. При этом в Хабаровске увеличение количества предпринимателей зарегистрировано впервые за четыре года.

На мой взгляд, есть несколько факторов, влияющих на рост числа предприятий. Один из главных - смена налогового режима. Ушел в прошлое ЕНВД, люди стали выбирать другие виды налогообложения, менять юридические лица. Кроме того, на фоне пандемии и вводимых ограничений предпринимателям пришлось переформатироваться, искать другие виды деятельности. Рост связан и с увеличением числа самозанятых. Так, один из федеральных операторов доставки в Хабаровском крае заключил договоры с 1,5 тысячи курьеров, имеющих соответствующий статус.

На федеральном уровне определен перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей. К ним относятся такие сферы, как общественное питание, гостиничное дело, туризм, транспорт. К примеру, число предприятий общепита в целом по России и по Хабаровскому краю в частности сократилось на 15 процентов. Естественно, бизнесу пришлось адаптироваться к новым условиям. Ограничения привели к развитию сервисов доставки, к систематизации процессов управления персоналом, уходу в онлайн.

Отдельная история связана с внутренним туризмом. Если раньше кемпинги, глэмпинги, частные музеи, рестораны, что называется, плыли по течению, то сегодня такого уже нет. Бизнес идет за потребителем. Коллеги создают качественный продукт, призванный привлечь туристов.

Бизнес ждет от государства выверенного введения и оперативного снятия ограничений в зависимости от эпидобстановки

Безусловно, в новых реалиях не обойтись без поддержки со стороны государства. В первую волну пандемии помощь оказывалась на федеральном, краевом, муниципальном уровнях: различные компенсации, дотации, гранты, льготные кредиты, налоговые преференции. Очень эффективна и имущественная поддержка: скидки, отсрочки или освобождение от платежей по аренде недвижимости, земельных участков.

Для предпринимательского сообщества на тот момент была важна также информационная помощь. Аналитика от предприятий края накладывалась на текущую статистику, что позволило трезво оценивать ситуацию, строить объективные прогнозы ее развития.

Каких решений бизнес ждет от государства сегодня? Прежде всего выверенной политики в части введения и оперативного снятия ограничений на работу в зависимости от эпидобстановки. При этом предприниматели готовы разделять ответственность с властью. Мы понимаем, что у государства нет выбора, необходимо защищать здоровье и жизнь наших граждан, вводя определенные ограничения. В свою очередь деловое сообщество должно быстро на это реагировать. К примеру, если говорить об общественном питании, туризме, мы активно проводили вакцинацию сотрудников, перевыполнили план, что позволило избежать полного локдауна.

Вывод прост: предпринимателям сегодня требуется не столько поддержка извне, хоть она и важна, сколько отсутствие ограничений на ведение деятельности. Тогда бизнес сам восстановит и конкретную отрасль, и экономику в целом.