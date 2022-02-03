Как в рыбохозяйственной науке будут использовать умные информационные системы

В 2021 году дальневосточные ученые провели эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для учета подходов лососей. О том, чего ждут от цифровых технологий в отраслевой науке, "РГ" узнала у директора Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексея Байталюка.

Алексей Анатольевич, в чем особенность применения беспилотников нового поколения в авиаучетных работах, которые наука проводит не одно десятилетие?

Алексей Байталюк: При традиционных методах авиаучета требуется довольно много времени после завершения полета - для расчета численности подходов лососей и степени заполнения нерестилищ. Поэтому основной научно-прикладной интерес для нас представляет ускорение процесса получения итоговой оценки. Такую возможность могут дать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с большой автономностью. Они способны собирать информацию о численности стад и, главное, распознавать видовой состав. Сейчас искусственный интеллект "учится", а когда "научится", весь процесс - от фиксации до включения в расчеты - станет занимать в идеале всего несколько часов. То есть у членов комиссии по анадромным видам рыб будут самые оперативные данные, а в разгар путины трудно переоценить важность актуальных сведений.

Другая задача - упрощение методов авиасъемки. Обычно наблюдения с бортов вертолетов и самолетов ведут люди. Конечно, опытный специалист достаточно легко определяет количество и виды лососей. Но, если применять БПЛА, то можно существенно снизить затраты на исследования и охватить куда большую территорию. При этом качество получаемого материала улучшится.

Летом прошлого года мы выполнили серию экспериментальных полетов беспилотников на Чукотке, и первые результаты порадовали. Важно, что при таком методе оценки отсутствуют субъективные факторы, поскольку ИИ будет делать расчеты автоматически, согласно отработанным программным алгоритмам.

Показала себя и новая схема обработки информации. Хабаровские коллеги провели первые работы по ГИС-системам, позволяющим оперативно передавать данные по учету тихоокеанских лососей. В путину 2021 года на основе этой технологии уже принималась часть решений региональной комиссии по анадромным видам.

Конечно, есть нюансы, поскольку у каждой реки свои геоморфология, водная и береговая растительность. И в одночасье применить эту систему на всем Дальнем Востоке нельзя, нам пока не обойтись без традиционных методов.

Где еще можно использовать "умные" информационные системы?

Алексей Байталюк: Мы живем в эпоху глобальных изменений: температура Мирового океана растет, в водах Японского моря мы тоже наблюдаем такой процесс и в поверхностном, и в придонном слоях. При определенных условиях это может привести к масштабному цветению микроводорослей, в том числе и токсичных. Подобные явления провоцируют высокую смертность гидробионтов, предприятия марикультуры теряют урожай и несут убытки.

Сейчас искусственный интеллект "учится", а когда "научится", традиционно долгий процесс авиаучета рыбных стад станет занимать всего несколько часов

Проблема давно находится в фокусе внимания отраслевой науки. Мы осознаем необходимость расширения мониторинга среды обитания водных биоресурсов, но командировать сотрудников отбирать пробы в течение шести-девяти месяцев на каждом значимом рыбоводном участке нерационально.

Здесь на помощь приходят устройства автоматического сбора информации - температуры, солености, концентрации взвешенных частиц (это является показателем развития микроводорослей). Таким способом оценивается пригодность воды для выживания и развития объектов марикультуры, безопасность последних для употребления в пищу.

В ближайшей перспективе мы планируем приступить к созданию такой системы, состоящей из нескольких базовых буйковых станций. Они разместятся в Приморье рядом с островом Попова, в бухтах Преображение и Де-Ливрон.

Места выбраны неслучайно, они различаются по гидрологическим характеристикам, там в разные сроки проходит массовая вегетация микроводорослей и культивируются разные объекты. Поэтому по этим трем тест-участкам можно отслеживать состояние и качество среды для более крупных районов.

Что это будет значить для хозяйств марикультуры на практике?

Алексей Байталюк: На первом этапе это даст непрерывный научный мониторинг и создание баз данных. На втором - приведет к выработке рекомендаций и предложений для владельцев марикультурных участков. В дальнейшем, мы надеемся, появится распространенный в мировой практике механизм: научные организации с помощью системы отслеживания узнают, например, о масштабном цветении опасных микроводорослей, после чего вводятся ограничения на изъятие продукции аквакультуры в этом районе. Главная цель - своевременное информирование хозяйств, которое позволит избежать рисков изъятия продукции с высокой концентрацией токсинов. А в каких-то случаях это позволит быстро переместить и, возможно, спасти урожай. Значение экологического мониторинга будет только расти.