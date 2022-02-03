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03.02.2022 04:05
Рубрика: Общество

На Чукотке ввели новые ограничения по COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В Чукотском автономном округе ввели дополнительные антиковидные ограничения. Согласно постановлению правительства, они будут действовать до конца зимы.

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Кинотеатры, дома культуры, другие развлекательные заведения, а также фитнес- и тренажерные залы, бани и сауны смогут работать только при 50-процентной заполняемости. То же самое относится и к различным секциям в соцорганизациях, учреждениях культуры и спорта. При этом их сотрудники и все посетители должны иметь QR-код о вакцинации.

Предприятия общественного питания не смогут работать в ночное время - с 23:00 до 06:00.

"Продолжится экспресс-тестирование в аэропортах для граждан, прилетающих на Чукотку из других регионов России и далее следующих в иные населенные пункты региона", - сообщает пресс-служба правительства округа.

Сохраняется и требование об обязательном ПЦР-тестировании на коронавирус вахтовиков. Работодателям в Анадыре, Певеке, Билибино и поселке Угольные Копи рекомендовано еженедельно тестировать на коронавирус всех работников.

Кроме того, приостанавливается диспансеризация и профилактические медицинские осмотры детей и взрослых. Анадырский окружной психоневрологический интернат уходит на карантин до 2 марта включительно.

Справка "РГ"

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 3154 случая заражения коронавирусом, 2971 пациент выздоровел, 42 умерли. Проведено свыше 100,5 тысячи исследований на COVID-19.

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