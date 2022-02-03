Посол РФ в Японии Галузин ответил на критику американского коллеги по теме Курил

Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на резкие высказывания нового посла США в Токио Рама Эмануэля по теме упоминания российской дипломатией Курил.

Он напомнил российскую позицию - Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши южные Курильские острова. И, следовательно, как отметил Галузин, какие-либо "празднества", которые к ним относятся. Ответ дипломата опубликован на странице посольства России в Японии в Twitter.

В сообщении также подчеркивается, что "значение имеют надлежащее международное право (а не самопридуманные так называемые "правила") и уважение договоренностей союзных государств".

Ранее американский посол заявил, что, с его точки зрения, Галузин выбрал "худшее время" для упоминания темы Курил в свете приближающегося Дня Северных территорий.

❗️Ответ 🇷🇺Посла России в Японии М.Ю.Галузина Послу США🇺🇸:



Время выбрано верно. Для тех , кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и , соответственно, связанные с этим "празднества". pic.twitter.com/JmikRw3FMC — 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) February 3, 2022

Глава российской дипмиссии в Японии ответил, что время выбрано верно. Посол также напомнил, что передача этих территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, которое подписали СССР, США и Великобритания.

Михаил Галузин призвал не пытаться использовать в международных отношениях "произвольно изобретенные правила" стран Запада.