В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к мальчику в автобусе

В столице Чукотского автономного округа полицейские задержали 39-летнего мужчину, заподозренного в приставаниях к несовершеннолетнему в автобусе.

Об этих действиях в правоохранительные органы сообщила женщина, наблюдавшая эту картину в общественном транспорте. По ее словам, мужчина стал приставать к мальчику, но помощь подростку не понадобилась, он смог сам отойти от преследователя.

Сотрудники уголовного розыска окружного Управления МВД и городского отдела полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и смогли установить личность подозреваемого. Проводится проверка.

С региональном УМВД обратились к жителям Анадыря с просьбой сообщить о подобных случаях, чтобы выяснить сколько людей пострадало от действий этого человека. Кроме того, родителей просят провести профилактические беседы с детьми и рассказать им, как вести себя в таких ситуациях.