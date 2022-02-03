В Хабаровском крае приостановили диспансеризацию из-за COVID-19

В Хабаровском крае приостановили профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию детей и взрослых из-за сложной ситуации, связанной с коронавирусом.

За последнюю неделю в регионе зафиксировано 2647 случаев заболевания, в то время как в предыдущие семь дней их было 1907. Высокий прирост - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Советско-Гаванском, имени Лазо и Ванинском районах. В крае занято около 50 процентов коечного фонда.

- Необходимо разобщить потоки здоровых людей и пациентов с признаками ОРВИ. В поликлиниках организованы отдельные входы для этих целей, - пояснил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Кроме того, в регионе планируют возобновить обязательное ПЦР-тестирование для выезжающих на север региона.

Справка "РГ"

Уровень коллективного иммунитета в Хабаровском крае достиг 72,4 процента. С начала пандемии коронавирусом заболело почти 135 тысяч человек, выздоровело более 127 тысяч.