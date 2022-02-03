В Улан-Удэ школьные спортзалы превратили в пункты сдачи ПЦР

В шести учебных заведениях Улан-Удэ открылись пункты забора контрольных анализов на COVID-19. ПЦР можно сдать в школах номер 2, 19, 25, 49, 52 и лицее номер 27. Вскоре брать мазки начнут также в школах номер 26 и 64.

Как рассказали в пресс-службе правительства Бурятии, такие пункты решили оборудовать для ускорения процесса контрольного тестирования. Мазки там берут только у выздоравливающих, спустя семь дней с начала заболевания.

Работать пункты будут ежедневно с 9:00 до 15:00 в спортзалах, где можно обеспечить отдельный вход для тестируемых. В школах усилили дезинфекционный режим.