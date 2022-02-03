Во Владивостоке на стоящем у причала судне произошел пожар

Около 5 часов утра по местному времени на рефрижераторном судне, стоящем у причала во Владивостоке, произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Как отмечает ведомство, пожарные расчеты были на месте через три минуты. Из прачечной на второй палубе шел дым. Пожар повредил 10 квадратных метров площади судна.

До прибытия огнеборцев с борта на берег самостоятельно эвакуировались 18 членов экипажа. Погибших и пострадавших нет.

"Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются", - подчеркивают спасатели.