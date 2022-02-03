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03.02.2022 10:30
Рубрика: Происшествия

Житель Южно-Сахалинска украл машину из сугроба у ТЦ

Текст: Александр Филимоненко

В Южно-Сахалинске 61-летний злоумышленник похитил автомобиль, выкопав его из сугроба на парковке у торгового центра.

Фото: Сергей Михеев
В России на треть сократилось количество краж машин

Заявление о пропаже авто поступило в городское УМВД 24 января. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что обездвиженную иномарку, засыпанную снегом в ходе мощного январского циклона, присмотрел себе житель областного центра.

"Он воспользовался услугами кран-балки и перевез данную иномарку к себе в район. Похищенный транспорт, который мужчина планировал использовать в качестве так называемого "авто-донора" изъят и возвращен законному собственнику", - сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемый дал подписку о невыезде.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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