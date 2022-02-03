Диетолог назвала три продукта, которыми можно заменить соль в рационе

Один бутерброд с колбасой и сыром содержит почти дневную норму соли. Для того чтобы снизить ее потребление, следует в первую очередь исключить из рациона фастфуд и продукты переработки. А заменить соль в процессе приготовления пищи могут чеснок, лайм и пряные травы.

Об этом рассказала врач-диетолог Центра медицинской профилактики Оренбургской области Галина Джорова.

- Избыток соли в питании - это задержка жидкости в организме, отеки, повышение артериального давления, повреждения сосудистой стенки изнутри (в результате она становится очень уязвимой для отложения холестерина, образования холестериновых бляшек) и другие неприятные последствия, - пояснила эксперт. - Дневная норма соли - максимум 5-6 граммов, примерно чайная ложка. Однако следует помнить, что эта норма включает в себя и скрытую соль. Она содержится почти везде: в выпечке, мясе, овощах, сыре, полуфабрикатах, фастфуде, продуктах переработки - колбасах, соусах, майонезе. На скрытую соль приходится до 80 процентов дневного объема. Так, перекусив бутербродом с колбасой и сыром, вы получите почти дневную норму соли.

Сократив потребление соли, можно снизить артериальное давление и массу тела, избавиться от отеков. Специалист дала ряд рекомендаций, как уменьшить содержание соли в рационе.

- Когда готовите пищу, солите ее в конце варки. Или не солите вообще, подсаливая уже порционные блюда, - посоветовала Галина Джорова. - Сократите потребление колбасных изделий: замените их продуктами из мяса, запеченными в духовке. Откажитесь от промышленных соусов и майонезов - пользуйтесь заправками собственного приготовления, применяя оливковое масло, сок лимона, специи. Забудьте про бульонные кубики - в них много соли, всевозможных добавок, усилителей вкуса. Вспомните про альтернативу соли - чеснок, лайм, пряные травы. И уж если вы употребляете соль, отдайте предпочтение йодированной.