Главный онколог Самарской области назвал причины возникновения рака

Накануне Всемирного дня борьбы против рака главный онколог Самарской области Андрей Орлов напомнил основные причины онкологических заболеваний.

По словам врача, курение, избыточный вес, который влечет изменение гормонального фона, употребление алкоголя, неправильное питание и плохая экология являются причиной порядка 70 процентов всех онкопатологий.

- Возникновение рака тонкой и толстой кишки, например, во многих случаях связано с недостаточным употреблением волокнистой растительной пищи и избыточным употреблением красного мяса, - добавил онколог.

Несмотря на то, что рак может быть диагностирован у людей любого возраста, чаще всего, как отметил Андрей Орлов, его выявляют у пациентов после 60 лет.

По словам врача, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, люди всегда могут обратиться за помощью к онкологам:

- Несмотря на всю сложность эпидемиологической ситуации, в регионе продолжают работать все организации, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. И в первую очередь в этом направлении активно работают Центры амбулаторной онкологической помощи.

Доктор напомнил, что легче всего вылечить тот рак, который обнаружен на ранней стадии.