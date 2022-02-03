Пропавшего в Ижевске полуторагодовалого ребенка нашли в Казани

Полуторагодовалого ребенка, пропавшего в Ижевске, нашли в Казани. Об этом сообщили в региональном СК.

Малыш пропал накануне вечером - о похищении сына заявила мать. Подозреваемым стал ее сожитель. Второго февраля он вышел на прогулку с мальчиком. Домой они уже не вернулись. Мужчину и ребенка сразу объявили в розыск.

В среду утром похитителя нашли в Татарстане, заявили следователи. Вместе с ребенком мужчина укрывался в арендованной квартире. Признаков противоправных действий в отношении малыша не выявлено, говорится в пресс-релизе.

Задержанный пояснил, что считал себя биологическим отцом ребенка и хотел воспитать его самостоятельно.