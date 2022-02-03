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03.02.2022 16:00
Рубрика: Общество

УГНТУ запустил уникальный проект по подготовке технологов будущего

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Работать рядом с известными учеными и экспертами, знакомиться с передовыми цифровыми технологиями и применять для исследований новейшее оборудование - о таком опыте большинство молодых специалистов только мечтает. А для студентов технологического факультета Уфимского государственного нефтяного технического университета совсем скоро это станет реальностью.
Фото: пресс-служба УГНТУ Фото: пресс-служба УГНТУ
Фото: пресс-служба УГНТУ

- Наша задача - подготовить выпускников, умеющих нестандартно мыслить, видеть проблему и решать ее. Проект "Элитный трек талантов-исследователей" и новую образовательную программу для бакалавров мы разработали в рамках участия в программе "Приоритет 2030". Его совместно реализуют три кафедры технологического факультета: "Технология нефти и газа", "Нефтехимия и химическая технология" и "Газохимия и моделирование химико-технологических процессов". Студенты окунутся в мир науки и под руководством опытных наставников разработают прогрессивные технологии новых материалов: цеолитных катализаторов для процессов нефтегазопереработки и нефтегазохимии; полимеров и композитов для применения в быту и промышленности, - рассказала заведующий кафедрой "Нефтехимия и химическая технология" Татьяна Просочкина.

Фото: Пресс-служба УГНТУ
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В проекте первыми приняли участие ребята, поступившие на технологический факультет УГНТУ в 2021 году. Они смогут выбрать определенный образовательный трек только по окончании второго курса. А сейчас мы организовали интенсивный курс для того, чтобы студенты осознано подошли к этому выбору: попробовали свои силы в каждом из направлений, смогли ознакомиться с лабораторным оборудованием, попробовать себя в конструировании ректификационной колонны из 3D-элементов, проектировании технологических процессов, расчётах и составлении формул.

- Сегодня химическая технология - это важнейшая наука о производстве. Профессия технолога многовариантна. Processing-технолог управляет технологическими процессами на заводах, создает ценную продукцию почти для всех отраслей народного хозяйства. Digital-технолог в совершенстве владеет методами цифровой трансформации химико-технологических процессов, моделирует и проектирует новые процессы и аппараты химических технологий. Science-технолог создает новые вещества и материалы, а также технологии для их получения. Траектория дальнейшего обучения каждого студента будет выстроена в зависимости от выбранного трека, - отметила Татьяна Просочкина.

Татьяна Просочкина. Фото: Пресс-служба УГНТУ

Трек Science-технолог выберут студенты, которые с первого курса занимаются научными экспериментами. С третьего курса они дополнительно начнут заниматься исследованиями и разработкой новых химических продуктов, материалов и технологий в лабораториях УГНТУ и предприятий-партнеров.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com/
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- УГНТУ тесно сотрудничает с молодежными лабораториями участников Евразийского НОЦ, Институтом нефтехимии и катализа РАН и другими научными учреждениями. Благодаря этому студенты смогут участвовать в разработке технологий получения современных экологичных моторных топлив, углеродных и полимерных материалов для электродов, нанокатализаторов, полимеров и композитов и в других перспективных исследованиях, - подчеркнула Татьяна Просочкина.

Digital-технологи будут заниматься 3D-моделированием оборудования и производств, повышая их эффективность. Рrocessing-технологи получат и рабочую профессию оператора технологических установок. Их будут обучать представители предприятий и преподаватели УГНТУ.

Фото: пресс-служба УГНТУ

Какой бы трек ни выбрали студенты, они станут востребованными специалистами нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической отраслей.

Мнение

Олег Баулин, ректор УГНТУ, выпускник технологического факультета:

- Индивидуализацию обучения на технологическом факультете мы начали несколько лет назад. Студенты выбирали корпоративные группы ("Башнефть-Переработка", Роснефть-Туапсинский НПЗ, Роснефть-Комсомольский НПЗ, группа "Сибура") в рамках направления подготовки "Химическая технология". Требования к результатам обучения в каждой группе существенно различались. Помимо профессии химика-технолога, в корпоративной группе Башнефть-Переработка ребята получали профессию "автоматчика", в группе "Роснефть-Комсомольский НПЗ" - механика, а в группе "Роснефть-Туапсинский НПЗ обучались по направлению "Промышленная безопасность". Позже студенты могли выбирать уже отдельные треки, в том числе с возможностью обучаться на английском языке или получить рабочую профессию. При выборе "Научно-исследовательского трека" ребята занимаются научными и поисковыми исследованиями уже на первом курсе. Этот трек предполагает по-настоящему индивидуальный подход к выбору тематики и профиля разрабатываемого проекта. Большая их часть - реальные междисциплинарные кейсы от действующих компаний и производств.

Олег Баулин, ректор УГНТУ Фото: пресс-служба УГНТУ
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