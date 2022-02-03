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03.02.2022 14:34
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде осудили мошенников, обманувших 200 женщин на 10 млн

Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении 19 человек, признанных виновными в мошенничестве.

В Приамурье экс-сотрудника УФСИН осудили за взятку и мошенничество

По данным прокуратуры Нижегородской области, в течение двух лет - с 2013 по 2015 год - они приглашали женщин на бесплатные косметологические процедуры в свои организации. А потом оформляли на них большие кредиты, продавая косметику по завышенной цене. Некоторые кредитные договора были заключены на десятки тысяч рублей.

Таким образом они обманули 200 клиенток на 10 миллионов рублей.

Суд приговорил организатора мошенничества к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальные фигуранты дела осуждены на условный срок от 3,5 до 4,5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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