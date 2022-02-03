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03.02.2022 15:38
Рубрика: Общество

В Нижнем Новгороде подвели итоги года науки и технологий

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова подвела итоги года науки и технологий.
Фото: Антон Дерябин/РГ Фото: Антон Дерябин/РГ
Фото: Антон Дерябин/РГ

Прямо сейчас в Нижегородской области при активном участии научного, вузовского сообщества создается единая экосистема глобальных проектов научно-образовательно-промышленного плана: действующий в регионе Научно-образовательный центр мирового уровня вскоре дополнят IT-кампус, "Квантовая долина", студенческий городок в Борской пойме. Каждый проект направлен, в конечном итоге, на формирование в регионе инновационных производств и повышение качества жизни.

Фото: Андрей Чугунов/РГ
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- Все больше наших школьников выбирают математику и физику при сдаче ЕГЭ, что очень радует,- отметила Ольга Петрова. В целом же нашим школьникам повезло: в регионе создано огромное количество интересных образовательных центров, включая "Кванториумы", "Точки роста", IT- кубы. В сентябре открылся центр цифрового образования детей IT-куб на базе школы №186. До 2024 года планируется открыть еще четыре таких образовательных центра. В Кстове заработал первый в регионе школьный "Кванториум".

В мае в Нижнем Новгороде провели Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", 25 января состоялось долгожданное открытие регионального молодежного центра "Высота" - масштабной ресурсной площадки для творческой молодежи региона.

Министр отметила множество выигранных грантов в рамках Научного образовательного центра (НОЦ), широкую стипендиальную поддержку. Совет молодых ученых обзавелся собственным домом, усилился нижегородский "Сириус". Огромным достижением региона стало открытие в 2021 году филиала МГУ в Сарове, готовящем, в первую очередь, специалистов для "Росатома". Первые 50 магистров филиала выпустятся уже в 2023 году. К 2030 году филиал планирует обучать уже 1300 человек.

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