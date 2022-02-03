В Нижнем Новгороде в жилом доме произошел взрыв газа

В 20:21 в экстренные службы Нижнего Новгорода поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дом расположен на проспекте Ленина. Известно, что он газифицирован. Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, возгорания не было. В результате ЧП нарушено остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции повреждены не были.

Из-за происшествия пришлось эвакуировать 13 человек. Одному из них потребовалась помощь врачей.

Свою проверку по факту происшествия начала региональная прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в доме. При наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования.