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03.02.2022 21:16
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде в жилом доме произошел взрыв газа

Текст: Мария Волкова

В 20:21 в экстренные службы Нижнего Новгорода поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Дом расположен на проспекте Ленина. Известно, что он газифицирован. Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, возгорания не было. В результате ЧП нарушено остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции повреждены не были.

Из-за происшествия пришлось эвакуировать 13 человек. Одному из них потребовалась помощь врачей.

Свою проверку по факту происшествия начала региональная прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в доме. При наличии оснований будет приняты меры прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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