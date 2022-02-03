В Нижнем Новгороде за взятки задержан сотрудник энергокомпании

В Нижнем Новгороде задержали за взятки начальника районного подразделения энергоснабжающей организации. Его обвиняют в том, что он сдавал электропоры в аренду без заключения договора, и получал за это неучтенные деньги.

Как сообщает СК Нижегородской области, уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере.

По версии следствия, подозреваемый зарабатывал на столбах два с половиной года - с лета 2019-го по декабрь 2021-го года. За это время он получил на свою банковскую карту от директора фирмы-провайдера, который пользовался электроопорами, 475 тысяч рублей.

Задержали начальника районного филиала электросетей следователи СК, сотрудники 2-го отдела УЭБ и МВД России по Нижегородской области . Чиновнику уже предъявлено обвинение. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.