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03.02.2022 17:38
Рубрика: Власть

В Пензе приобрели второй станок для строительства АЭС в Турции

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Пензенская компания "СтанкоМашСтрой" заключила очередной контракт на поставку своей продукции для атомной электростанции "Аккую", строительство которой активно ведется в Турции. Это уже второе соглашение о поставке оборудования из Пензы для нужд турецких партнеров.
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой" Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"

Напомним, в конце прошлого года у "СтанкоМашСтрой" был приобретен вертикальный обрабатывающий центр VTM9, который начали выпускать совсем недавно. В то же время была достигнута договоренность о поставке универсального токарно-винторезного станка СТ16К25Б/1000. Данный вид оборудования является на сегодня наиболее востребованным у потребителей.

Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
В Пензенской области создали станкостроительный кластер

- Токарный станок с расстоянием между центрами в 1000 миллиметров имеет жесткую цельнолитую станину, устойчив к вибрациям, что обеспечивает надежность и стабильность при обработке деталей. Станок для турецких партнеров оснащен устройством цифровой индикации и конусной линейкой, выпускаемой на "СтанкоМашСтрой". Он станет дополнительным оборудованием на монтажно-заготовительном участке первой турецкой АЭС "Аккую". Отгрузка станка состоится в ближайшее время, - сообщили в компании "СтанкоМашСтрой".

За последние пять лет пензенское предприятие нарастило экспорт выпускаемой продукции до 20 процентов от общего объема. Станки из Пензы поставляются в десятки разных стран мира: Германию, Швейцарию, страны Прибалтики, Венгрию, Италию, Ирландию, Монголию, Казахстан. Компания берет курс на расширение рынков сбыта и увеличение объемов поставляемой за рубеж продукции.

Пензенская компания активно расширяет линейку нового металлообрабатывающего оборудования. Уровень выпускаемых в Пензе станков за последние годы заметно вырос. В отечественном станкостроении эффективно внедряются и применяются на практике передовые разработки. Растет локализация производства, стоит задача увеличить ее за счет создания станкостроительного кластера Пензенской области.

- Российский промышленный сектор постепенно восстанавливается. В 2021 году, несмотря на пандемию и новые вызовы в экономике, нам удалось загрузить предприятие заказами, запустить дополнительные производственные мощности, обеспечить работой персонал. В новом году мы планируем концентрировать наши усилия на дальнейшей модернизации и увеличении объемов производства высокотехнологичного оборудования, освоении новых продуктов, расширении рынков сбыта. А также продолжим держать уверенный курс на локализацию металлообрабатывающего оборудования в России, - отметил генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков.

Справка "РГ"

"СтанкоМашСтрой" уже 15 лет работает на рынке металлообрабатывающего оборудования России и стран СНГ, увеличивая производство востребованных отечественной промышленностью станков. В номенклатуру производимой продукции предприятия входят станки различных моделей и модификаций, такие как универсальные токарные станки серии СТ16К20, токарные станки с ЧПУ, в том числе с приводным инструментом, вертикальные обрабатывающие центры серии VTM. Последняя модель является уникальной не только для пензенского предприятия, но и в целом для российского станкостроения. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в промышленной отрасли, предприятию за 2021-й год удалось существенно усилить производственно-технологическую базу. В планах на 2022 год расширить номенклатуру модификаций выпускаемых станков.

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