В Пензенской области объявили дополнительные каникулы для школьников

В Пензенской области ученики с 1 по 11 классы уходят на каникулы, они продлятся неделю - с 7 по 14 февраля, сообщили в региональном правительстве.

Дистанционное обучение в этот период не предполагается. Учебный материал будет освоен в полном объеме за счет уплотнения занятий, при необходимости будут использованы дни весенних каникул. Решение об этом школы примут самостоятельно, откорректировав учебный график.

На сегодня на карантин в регионе закрыты 1159 классов - по ковиду, 1025 - по гриппу и ОРВИ. Общее число детей, отсутствующих в учебных заведениях в связи с карантинными мероприятиями, составляет около 25 тысяч человек. Болеют более 900 педагогов.

Как сообщил министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, число обращений за медпомощью детям и подросткам за последние три дня снизилось - с 9 до 5 тысяч случаев в сутки в результате принятого ранее запрета на работу учреждений дополнительного образования. За последние сутки ковид подтвердился у 1022 человек.

Глава региона Олег Мельниченко считает, что необходимо продолжать прививочную кампанию.

- Чем выше темпы и уровень вакцинации - тем меньше заболеваемость. Именно из-за достаточного ее уровня пензенский регион не скатился к отмене оказания плановой медицинской помощи, продолжаются операции и госпитализация, - отметил Олег Мельниченко.

Среди взрослых вакцинировано более 70 процентов населения региона. Около 380 подростков прошли вакцинацию. В регионе для них работают 36 стационарных пунктов на базе поликлиник.