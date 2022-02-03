В Перми при строительстве зоопарка похитили 353 млн рублей

В Перми закончили расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств на сумму более 353 миллионов рублей. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю, генеральный директор казенного учреждения и один из сотрудников ведомства похитили деньги, предназначенные для строительства пермского зоопарка. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Установлено, что обвиняемые при хищении бюджетных средств сделали поддельные акты о приемке исполненных работ и справки об их стоимости. На самом деле, считают в полиции, работы не проводились.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.