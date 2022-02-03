В Перми задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Пермском крае СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

По версии следствия, две женщины по просьбе своего знакомого, находившегося на стационарном лечении в медицинском учреждении, прибыли к нему домой для выполнения хозяйственных работ. В тот же день в дом пришел 68-летний брат находившегося в больнице мужчины, у которого с одной из указанных женщин был давний конфликт. Злоумышленник вооружился огнестрельным оружием, из которого поочередно произвел выстрелы в женщин, после чего нанес им удары ножом. Убедившись, что потерпевшие скончались, подозреваемый скрылся с места преступления.

Сейчас мужчина помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.